Svolta Dybala, c’è la prima offerta UFFICIALE

Prima offerta ufficiale a Paulo Dybala: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti sul futuro del numero 10 della Juventus

“Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”.

Attraverso una nota ufficiale, l’agente di Paulo Dybala ha voluto smentire le ultime indiscrezioni sul presunto accordo già raggiunto con l’Inter. Come raccontato da Calciomercato.it, Dybala non ha ancora deciso: l’attaccante argentino temporeggia per due motivo. Il primo è la finale di Coppa Italia imminente, proprio contro i nerazzurri. L’ex Palermo vuole salutare la sua Juventus, nella quale sarebbe rimasto a vita, con un trofeo. Il secondo è la volontà di un’avventura diversa dalla Serie A. Il campionato che più lo intriga è la Liga, ma il mercato spagnolo non si è ancora acceso e l’argentino resta in attesa. Nel frattempo, però, ci sarebbe già un’offerta ufficiale sul tavolo del suo entourage.

Calciomercato Juventus, la prima offerta a Dybala

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, per ora l’unica chiamata a Dybala, che si è trasformata in un’offerta concreta e strutturata, è quella del Borussia Dortmund. Il club tedesco avrebbe messo sul piatto 4,5 milioni di euro netti di ingaggio e un ruolo centrale anche a livello di immagine vista l’imminente partenza di Erling Haaland. Tuttavia, l’argentino non ha ancora deciso e temporeggia. Come annunciato dall’agente, tutto si deciderà solo al termine della stagione. La telenovela continua.