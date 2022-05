Juventus-Di Maria, spunta la data: ma c’è il giallo

La Juventus spinge per Di Maria, ecco quando può concretizzarsi l’affare: ma c’è un problema da risolvere per i bianconeri

La Juventus pensa seriamente ad Angel Di Maria, ricambiata. La trattativa che può portare il ‘Fideo’ in bianconero per la prossima stagione è un’idea concreta, che può regalare ad Allegri un acquisto importante in termini di leadership, esperienza, tecnica sopraffina.

Di Maria non resterà al Psg e trovano conferma le anticipazioni di Calciomercato.it sui contatti continui tra l’entourage del giocatore e la Juventus. Il 34enne sembra comunque intenzionato a restare in Europa almeno per un altro anno prima del ritorno in patria, anche per prepararsi al meglio ai Mondiali in Qatar. Situazione in evoluzione, che potrebbe concludersi in maniera positiva per la Juventus, che per lui farebbe eccome uno ‘strappo’ alla regola per quanto concerne l’età dei nuovi acquisti. Ma ci sono vari aspetti da considerare.

Di Maria alla Juventus, tre i nodi sul tavolo

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce di come non ci si debba attendere una chiusura in tempi brevissimi. Il giocatore vuole aspettare il termine del campionato in Francia, la settimana prossima, per poi valutare le opzioni con la sua famiglia. Fine mese appare una deadline realistica, ma per la Juventus c’è da risolvere il rebus relativo alla sua volontà di un contratto annuale, o al massimo di un ‘uno più uno’, cioè con opzione per il secondo anno. Una eventualità che non permetterebbe al club bianconero di usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Ecco perché, come riporta ‘Tuttosport’, i contatti proseguono. Nel primo incontro avuto con l’entourage di Di Maria, è stata avanzata una richiesta da 8 milioni di ingaggio, che gli uomini di mercato della Juventus puntano ad abbassare. C’è fiducia nella possibilità di limare la cifra e arrivare a un punto d’incontro.