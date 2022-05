CM.IT | Le parole di Di Maria, il Psg e la Juventus: la situazione

Tiene sempre banco in casa Juventus il calciomercato, anche alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Inter: obiettivo Di Maria

Domani la Juventus di Massimiliano Allegri si giocherà la possibilità di conquistare la Coppa Italia, l’unico trofeo ancora possibile per i bianconeri, contro l’Inter di Simone Inzaghi nella finale di Roma.

I nerazzurri hanno già battuto i bianconeri nella sfida valida per la Supercoppa Italiana, decisivo il gol di Alexis Sanchez che ha approfittato di un grossolano errore difensivo di Alex Sandro, e puntano a conquistare anche questo trofeo per poi lanciarsi all’inseguimento dei ‘cugini’ del Milan per la conquista dello Scudetto, il secondo consecutivo. Diverso l’umore alla Continassa, a maggior ragione dopo la sconfitta esterna patita in rimonta contro il Genoa nel precedente turno di campionato. E un altro tema della sfida di domani è rappresentato anche dall’ultima con la maglia dei torinesi di Paulo Dybala in Coppa Italia, visto il vicino addio dopo il mancato rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno prossimo.

Tra tutte queste questioni, si infila anche il calciomercato, ça va sans dire. Un modo di dire che ci riporta alla Francia, in particolare a Parigi dove gioca Angel Di Maria. L’esterno d’attacco del Paris Saint-Germain, connazionale di Dybala e anch’egli col contratto in scadenza tra poco più di un mese, è stato accostato con insistenza alla Juventus in vista della prossima stagione. I contatti, come raccontato dalla nostra redazione, tra le parti in causa sono costanti, continui, e testimoniano il forte interesse a strappare ‘El Fideo’ alla concorrenza.

Ancora un anno al Psg e la Juventus: le ultime su Di Maria

Il 34enne ex Real Madrid e Manchester United, tra le altre, ha parlato anche del suo futuro ad una emittente argentina, rivelando di avere ancora la speranza di restare al Paris Saint-Germain per un altro anno. Nel contratto è, infatti, presente l’opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione, già firmata da Di Maria, ma non controfirmata dal Psg.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, questo desiderio di Di Maria difficilmente verrà esaudito, mentre l’opzione Juventus è una delle più forti e concrete tra quelle che sono sul tavolo del calciatore e del suo entourage. I contatti proseguono e una decisione verrà presa a stretto giro di posta, senza dimenticare anche le altre possibilità che si sono presentate. Di certo, la Juve c’è, così come la volontà di Di Maria di continuare per almeno un altro anno in Europa, nel calcio che conta, prima di fare ritorno in Argentina.