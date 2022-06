CM.IT | La scelta di Di Maria fa aspettare la Juventus: il punto 

Gli ultimi aggiornamenti sull’affare che potrebbe portare Angel Di Maria alla Juventus. Ecco come stanno le cose

Angel Di Maria è il sogno di mercato della Juventus e dei suoi tifosi. Andrea Agnelli e i suoi uomini mercato vogliono regalare il talento argentino, che ha mostrato a tutti la sua classe, anche durante il match contro l’Italia, a Massimiliano Allegri.

Il giocatore il prossimo 1 luglio sarà libero dal Psg e ha voglia di intraprendere una nuova avventura europea. Rappresenta una vera e propria opportunità, nonostante i 34 anni compiuti lo scorso 14 febbraio. La Juventus, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, ha deciso di coglierla ma solamente alle giuste condizioni.

I bianconeri e Di Maria stanno continuando a dialogare ma ancora non è arrivata una risposta definitiva da parte del giocatore e come raccolto da Calciomercato.it non è attesa a breve. L’argentino sta valutando e non ha ancora preso alcuna decisione. C’è il Barcellona in forte pressing.

La Juventus ha fretta di chiudere il prima possibile, così da potersi dedicare ad altro ma Di Maria non pare averne. Ci vorrà, dunque, ancora qualche giorno prima di capire quale strada prenderà l’ormai ex Psg, se quella italiana o quella spagnola.

Per quanto riguarda la questione contratto, la richiesta di 1 anno non convince i bianconeri e questo rappresenta certamente un ostacolo che andrà superato per poter vedere Di Maria con la maglia della Juventus.