CM.IT | Juventus-Di Maria, sono giorni bollenti: le ultime

Dopo i contatti londinesi tra la Juventus e l’entourage di Angel Di Maria, nei prossimi giorni sono attese risposte definitive

Adesso ci siamo davvero, sono i giorni, le ore addirittura, del dentro o fuori. Angel Di Maria e la Juventus si annusano da settimane, si piacciono e si stuzzicano, ma ancora non sono pronte a dirsi sì.

In occasione della cosiddetta ‘Finalissima’ tra l’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini e l’Argentina vincitrice della Copa America di Lionel Scaloni, Di Maria ha messo a tacere tutte le voci che lo vedevano come un giocatore sul viale del tramonto. Gol a parte, uno scavetto da manuale per superare Gigio Donnarumma, ‘El Fideo’ ha messo in mostra tutto il meglio del repertorio facendo ammattire la difesa azzurra. E spazzando tutti gli eventuali dubbi, per chi ancore ne aveva, sull’integrità fisica e tecnica del calciatore.

A Londra, l’uomo mercato della Juventus, Federico Cherubini, ha incontrato l’entourage dell’ormai ex calciatore del Paris Saint-Germain per approfondire ancora meglio i discorsi relativi alla durata del contratto e all’ingaggio, importante, del calciatore. Contatti positivi, come vi abbiamo riportato il 2 giugno scorso. Ora si aspetta l’accelerata decisiva che dovrà portare, necessariamente, ad una risposta, in un senso o nell’altro.

Juventus, Di Maria entro la fine della settimana

Stando, infatti, a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus e Di Maria continuano a dialogare e la trattativa sta avanzando. L’opzione più battuta resta quella di un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione, ma non sono escluse altre soluzioni. In ogni caso, da quello che filtra, entro la fine della settimana che è appena iniziata, forse anche prima, arriverà la risposta del calciatore alla proposta bianconera e la definizione della trattativa, che va avanti ormai da diverso tempo. Sono, dunque, giorni decisivi per Di Maria alla Juventus e, come sempre, vi terremo aggiornati costantemente.