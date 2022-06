CM.IT | Filip Kostic e la Juventus, nuovi contatti: la situazione

L’esterno sinistro dell’Eintrach Francoforte, Filip Kostic, è finito pesantemente nel mirino della Juventus: nuovi contatti

Gli obiettivi della Juventus continuano ad essere gli esterni d’attacco da consegnare all’allenatore Massimiliano Allegri per poter confezionare al meglio il 4-3-3, con Vlahovic centravanti e finalizzatore.

Per sfruttare al meglio le caratteristiche del bomber serbo, arrivato a gennaio dalla Fiorentina per ben 75 milioni di euro, lo staff bianconero ha la necessità di mettere ai suoi lati esterni di professione. In questi mesi del campionato scorso, abbiamo visto che gli adattati Paulo Dybala e Alvaro Morata non hanno funzionato alla perfezione. Se il primo è pronto ad affrontare una nuova avventura, con l’Inter in pole position e l’Atletico Madrid sullo sfondo, il secondo è al centro di una trattativa proprio con i ‘Colchoneros’. La Juve non ha intenzione di sborsare i 35 milioni di euro pattuiti due anni fa per il riscatto e chiede un forte sconto o, in alternativa, l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare, con Moise Kean come nome spendibile.

Nel frattempo, però, l’attenzione degli uomini mercato del club guidato dal presidente Andrea Agnelli, si stanno muovendo su altre soluzioni. In primis, da mesi, su Angel Di Maria. L’argentino, 34 anni, è svincolato dopo la scadenza del contratto col Paris Saint-Germain e la trattativa avanza: in settimana è attesa una risposta definitiva, col Barcellona che osserva interessato la situazione. La seconda pista porta dritto a Filip Kostic, mancino dell’Eintracht Francoforte, fresco di vittoria dell’Europa League.

Juventus, nuovi contatti per Kostic: ecco le ultime novità

Come svelato la scorsa settimana, ci sono stati nuovi contatti tra tutte le parti in causa per cercare di arrivare alla quadratura del cerchio. Allo stato attuale, riportano nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’Eintracht non si muove dalla richiesta di 20 milioni di euro per il cartellino di Kostic, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. La Juventus non vuole superare i 15 milioni, mentre non ci sono problemi col calciatore. Decisiva sarà la volontà proprio del 29enne esterno sinistro serbo, che può contare sullo sponsor d’eccezione Dusan Vlahovic, compagno di Nazionale. Nuovi colloqui sono previsti a stretto giro di posta, segno che la volontà è quella di andare a dama. E, come sempre, vi terremo aggiornati.