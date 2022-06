Dopo due anni di prestito, la Juventus non ha intenzione di riscattare Morata a 35 milioni, ma il futuro dell’attaccante spagnolo è tutto da scrivere

Autore del gol della Spagna nel pareggio per 1-1 contro il Portogallo, Alvaro Morata è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Reduce dalla seconda stagione in prestito alla Juventus, l’attaccante spagnolo non verrà riscattato dai bianconeri alle cifre pattuite due anni fa con l’Atletico Madrid (35 milioni di euro), ma il club torinese non ha ancora mollato la presa sull’ex Chelsea e Real.

Su precisa indicazione di Massimiliano Allegri, Federico Cherubini e il suo staff stanno cercando rinforzi per il reparto avanzato, ma sin qui la dirigenza spagnola ha innalzato un muro di fronte alla richiesta di sconto per Morata. Nonostante ciò, ad oggi non si registrano nuovi rilanci. La Juve, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, si è messa in posizione d’attesa e farà un nuovo tentativo nelle prossime settimane qualora le tre chiamate ricevute dall’Atletico in questi giorni non dovessero tramutarsi in trattative avanzate.

Calciomercato Juventus, riscatto Morata: tre club si fanno avanti

Oltre ad Arsenal e Barcellona, anche il Newcastle ha preso informazioni sul 29enne, mentre il Bayern è in attesa di definire il futuro di Lewandowski. L’obiettivo principale alla Continassa è quello di non andare troppo oltre i 20 milioni di euro stanziati lo scorso mese. Una cifra ritenuta troppo bassa dai Colchoneros, che sperano di ricevere nei prossimi giorni una proposta vicina ai 30 milioni. Se così non fosse, il tempo potrebbe rivelarsi il migliore alleato della Juve.