CM.IT | La Juventus non molla Kostic: fissato incontro nei prossimi giorni

Da tempo Kostic punta a trasferirsi in Italia: Juventus al lavoro per l’esterno serbo il cui contratto con l’Eintracht scade nel 2023

Non solo Angel Di Maria e Paul Pogba, entrambi molto vicini a (ri)vestire la maglia bianconera, la Juve è al lavoro anche per Kostic. Lo scorso 24 maggio abbiamo scritto che nelle prossime settimane potrebbero essere approfonditi i discorsi per l’esterno serbo tra i protagonisti della cavalcata trionfale dell’Eintracht in Europa League. Le informazioni apprese ora da Calciomercato.it confermano che nei giorni a venire ci sarà un incontro tra tutte le parti in causa per discutere più dettagliatamente della situazione.

La Juventus fa sul serio per Kostic, il quale ha voglia di provare una avventura in Serie A e il cui contratto con la società di Francoforte scade a giugno 2023. Nel recente passato il 29enne serbo è stato un obiettivo concreto di Inter, Roma e Lazio, ma per una serie di motivi il trasloco in Italia è sempre saltato. Ora c’è per lui esiste una concreta possibilità di matrimonio coi bianconeri, intenzionati a rinforzare le corsie esterne per consentire ad Allegri un passaggio più ‘morbido’ al 4-3-3. Compagno di Vlahovic in Nazionale, il cartellino di Kostic ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.