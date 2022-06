L’Inter accelera anche a sinistra: summit per Cambiaso

Diversi incontri in giornata nella sede dell’Inter: presente anche Giovanni Bia, agente di Cambiaso, obiettivo dei nerazzurri per la fascia sinistra

Non solo i vertici con l’entourage di Paulo Dybala e Alessandro Bastoni. Tanto movimento questo pomeriggio nella sede dell’Inter, dove tra gli altri è presente anche l’agente di Andrea Cambiaso.

L’Inter cerca un rinforzo sulle corsie esterne dopo l’addio di Perisic e a sinistra valuta da tempo il profilo di Andrea Cambiaso, baby rivelazione con la maglia del Genoa nell’ultimo campionato di Serie A. L’esterno classe 2000 piace a diverse società in Italia, tra cui anche Juventus e Napoli oltre evidentemente ai nerazzurri.

Marotta e Ausilio sulla fascia opposta spingono per Bellanova dal Cagliari, ma non è da escludere un’offensiva concreta anche per Cambiaso per rimpolpare adeguatamente le fasce di Simone Inzaghi con puntelli giovani e di qualità. In questo senso è presente in sede l’agente del giocatore, Giovanni Bia, per incontrare la dirigenza di Viale della Liberazione e valutare un possibile sbarco a Milano del 22enne laterale sinistro, in scadenza di contratto tra un anno con il Genoa.