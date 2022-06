CM.IT | Dybala scalda i motori e l’Inter accelera: incontro in sede

Inter in nettissima pole per Paulo Dybala: i nerazzurri puntano a mettere nero su bianco l’offerta da circa 7 milioni netti a stagione bonus compresi

Paulo Dybala non ha fretta. ‘La Joya’ ha iniziato le sue vacanze a Miami, durante le quali (dopo una settimana di relax) continuerà a seguire un preciso piano d’allenamento per tutelare l’ottimo livello di forma raggiunto negli ultimi mesi.

Dopo i fastidi muscolari di fine febbraio, l’argentino non si è più fermato, chiudendo la stagione con quattro reti nelle ultime undici gare tra Juventus e Nazionale.L’attaccante si sente al top dal punto di vista fisico e mentale. Lasciarsi definitivamente alle spalle i veleni dell’addio alla Juve gli ha fatto bene: la tensione di quei giorni ha fatto posto all’entusiasmo per la sua prossima avventura.

Prima di effettuare la scelta più importante della sua carriera, Dybala ha intenzione di analizzare tutte le opportunità che gli offre un mercato non ancora decollato. Quello spagnolo, per esempio, lo affascina da sempre. La Liga è, probabilmente, il campionato perfetto per le sue caratteristiche, ma le sue porte, ad oggi, sono socchiuse. Ci sono stati approcci dell’Atletico, che però non ha mai concretizzato una trattativa, e col Barcellona, che ora ha altre priorità. I catalani devono chiudere una punta centrale (sperano che sia Lewandowski), un’ala e, soprattutto, devono sistemare il bilancio prima di poter fare qualsiasi acquisto.

Complesso anche immaginare un approdo in Premier per l’ex Palermo. I club inglesi cercano calciatori giovani e rapidi, profilo poco simile all’identikit dell’ex bianconero. Ci sono stati, però, contatti con l’Arsenal (che ad oggi non si è fatto più avanti) e col Newcastle (che potrebbe riprovarci nel giro di qualche settimana).

Resta la Serie A, campionato nel quale Dybala è stato sempre felice. La Roma, nonostante la spinta pubblica di Totti e quella privata di Mourinho, non è andata oltre una richiesta di informazioni, il Milan non si è mai fatto sentire, mentre l’Inter, come ormai noto, sta facendo di tutto per assicurarsi il sì dell’argentino. I primi sondaggi di Marotta per il suo vecchio pupillo risalgono ad agosto 2021, e il corteggiamento, da quei giorni, non si è mai più fermato.

Calciomercato Inter, obiettivo Dybala: possibile summit in serata con l’intermediario

L’a.d. rivedrà l’intermediario di Dybala a breve (incontro in corso in sede), per mettere nero su bianco l’offerta da circa 7 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Una proposta importante, slegata dall’affare Lukaku e dalle cessioni di Vidal e Sanchez (sulle quali non ci sono più dubbi). I nerazzurri offrono alla Joya un ruolo da titolare in un club in lotta per lo scudetto, che vuole essere protagonista in Champions e che, soprattutto, ha scelto di puntare su di lui da oltre un anno. Sono nettamente in pole.