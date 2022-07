Zaniolo verso la Juventus: via libera Mourinho a una condizione, tre ‘bocciati’

La pista che può portare Nicolò Zaniolo alla Juventus si fa sempre più calda, Mourinho e la Roma possono acconsentire a una condizione

Nicolò Zaniolo e la Roma sempre più lontani. Come raccontato a più riprese su Calciomercato.it, il rinnovo di contratto, in scadenza tra due anni, del classe 1999, non è una priorità per i giallorossi, che di fronte alla giusta proposta, per monetizzare opportunamente, lo lasceranno andare.

Abbiamo raccontato dei sondaggi del Milan per Zaniolo, ma in questo momento la Juventus sembra decisamente in vantaggio, anche perché i rossoneri stanno virando sull’accoppiata De Ketelaere-Ziyech. I bianconeri non si fermeranno, come previsto, a Di Maria, continuando a rinforzarsi nel reparto offensivo e hanno individuato nel talento romanista il profilo perfetto. I dialoghi sull’asse tra Torino e Roma proseguono e potrebbero presto portare a uno sbocco definitivo.

La Juventus spinge per Zaniolo, la Roma rilancia: la richiesta giallorossa

La richiesta della Roma è sempre intorno ai 50 milioni di euro, a cui la Juventus può arrivare con un prestito oneroso intorno ai 10 milioni e un successivo obbligo di riscatto, magari da rateizzare. Ma non è da escludere che possa ripartire il discorso legato alle contropartite. I bianconeri pensano a inserire qualche giovane, come già raccontato su Calciomercatoweb.it il nome che piacerebbe a Mourinho per lasciare andare Zaniolo sarebbe Denis Zakaria, che non a caso la Roma aveva già cercato in autunno prima che sullo svizzero chiudesse la Juventus. Mentre invece Arthur, McKennie e Kean, altri nomi circolati come parziali contropartite, non convincono dal punto di vista dei capitolini.

Intanto, la Roma inizia quest’oggi la nuova stagione con il raduno a Trigoria. C’è anche lo stesso Zaniolo, che in questo periodo ha alternato le vacanze agli allenamenti per presentarsi già in forma in ritiro. Il giocatore, però, non si è fermato a salutare i tifosi all’ingresso al centro sportivo. Un nuovo elemento destinato a far discutere.