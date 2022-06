VIDEO CM.IT | Incontro Pinto-Massara, non solo Zaniolo: affare in via di definizione

È una giornata di calciomercato bollente a Milano, anche per Tiago Pinto e Massara. I due dirigenti si sono incontrati per parlare di Zaniolo e non solo

L’asse tra Milan e Roma potrebbe portare a importanti affari in questa sessione di calciomercato.

I rossoneri hanno messo nel mirino Nicolò Zaniolo, ma non rappresenta per nulla un’operazione facile, viste le cifre richieste dalla Roma e i margini di spesa del club rossonero. Oggi si è parlato anche del trequartista nell’incontro avvenuto tra Tiago Pinto e Massara in quel di Milano.

Dall’incontro è emerso che la pista che potrebbe portare Zaniolo ai rossoneri resta complicata, tanto che sull’ex Inter c’è stato solo un discorso accennato tra i due dirigenti. Ma allo stesso tempo c’è un altro affare che è vicino a chiudersi. Stiamo parlando del riscatto di Alessandro Florenzi. Il laterale, che ha fatto bene quest’anno nelle rotazioni di Stefano Pioli, resterà con ogni probabilità al Milan. L’affare è in dirittura d’arrivo per una cifra di intorno ai 2 milioni di euro.