VIDEO CM.IT | Monza, visite mediche per Pessina: “Sono molto felice”

Il Monza mette a segno un colpo sensazionale dopo il ritorno in Serie A. Matteo Pessina torna a casa: oggi è giornata di visite mediche

Quello tra il Monza e Matteo Pessina è uno di quegli amori che difficilmente passano. Anzi, fanno dei giri immensi e poi tornano meglio di prima.

Il centrocampista, dopo la promozione dei brianzoli in Serie A, è pronto a tornare e da capitano lì dove è cresciuto. Oggi è il giorno delle visite mediche per il classe 1997, importantissimo anche per la Nazionale di Roberto Mancini in occasione della vittoria degli Europei. Ora c’è da trascinare il Monza e di certo non si tirerà indietro.

Pessina è Milano, dove si sta sottoponendo appunto alle visite mediche. Ai microfoni del nostro inviato Giorgio Musso, ha detto: “Sono molto felice di tornare al Monza, ve lo dirò dopo quanto”. Insomma, il lieto fine è servito e ha riportato Pessina a casa.