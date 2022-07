Bluff Marotta: 90 milioni all’Inter e cambia tutto con Dybala

Nuova possibile svolta nei destini dell’Inter: l’addio di Lautaro Martinez torna un’ipotesi, ecco come può arrivare Dybala

Cinque acquisti, ma il mercato dell’Inter, con ogni probabilità, non è finito qui. Ieri, in conferenza stampa, Marotta ha spiegato che i nerazzurri sono a posto così, ma la sensazione è che altri movimenti, anche piuttosto importanti, ci saranno.

Resta in auge soprattutto Paulo Dybala, anche se la situazione in questo senso è di stallo: senza l’addio di uno tra Dzeko e Correa, oltre a Sanchez, non si può affondare per la ‘Joya’. Occhio però agli scenari imprevedibili e sempre possibili che il mercato può regalare. A fare posto all’ex Juventus potrebbe essere, a sorpresa, Lautaro Martinez. Che è intoccabile fino a prova contraria. Ovvero, fino a una offerta irrinunciabile.

Aperta la corsa al dopo Cristiano Ronaldo: c’è anche Lautaro Martinez

Tale offerta potrebbe arrivare dal Manchester United, che è ai ferri corti con Cristiano Ronaldo e deve iniziare a cercarsi un sostituto in caso di addio del portoghese, sempre più probabile. Sei i nomi sul taccuino dei ‘Red Devils’, secondo ‘Fichajes.net’. Oltre a Lautaro, anche Osimhen in Serie A, quindi Lewandowski, Schick, Andrè Silva e Gouiri. Per il ‘Toro’ argentino, una proposta prossima ai 90 milioni di euro garantirebbe il via libera da parte dell’Inter. E contestualmente, a quel punto, l’arrivo in nerazzurro di Dybala.