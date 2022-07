Il gioiello vuole solo il Milan, Maldini all’assalto: colpo da 25 milioni

Uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan esce allo scoperto: il giocatore vuole essere rossonero, Maldini prepara il colpo

Sbloccato definitivamente lo stallo di mercato grazie alla firma congiunta di Paolo Maldini e Frederic Massara – che continueranno a lavorare nel Milan fino al 2024 – il mercato rossonero ha preso ufficialmente il via. Qualcosa si era seminato anche durante l’impasse, ed ora la dirigenza aspetta di raccogliere i frutti del lavoro diplomatico ed economico fatto nelle settimane precedenti.

Sfumato Sven Botman, accasatosi al Newcastle, l’attenzione è ora rivolta al reparto offensivo. Il preoccupate calo di rendimento di Brahim Diaz, e le sirene di mercato su Alexis Saelemaekers, impongono ai rossoneri un deciso intervento nella batteria dei trequartisti. Lo sguardo è da tempo rivolto al Belgio, dove due gioielli hanno destato l’attenzione della dirigenza meneghina. Uno di loro è uscito defintivamente allo scopeto, lasciando intendere di voler a tutti i costi sposare la causa rossonera.

De Ketelaere vuole solo il Milan: il punto

Come riferito dal giornalista belga Sacha Tovalieri, Charles De Ketelaere avrebbe rotto gli indugi col Club Brugge. Il talentuoso trequartista starebbe spingendo con i suoi dirigenti per convincerli ad accettare l’offerta del Milan, pari a 25 milioni. Considerando che Maldini e soci non hanno intenzione di spingersi oltre, questo suona come una sorta di ultimatum alla società belga.

Sul tavolo, per il gioiello nativo proprio di Brugge, ci sarebbe anche il Leeds, che avrebbe messo sul piatto 30 milioni più bonus. Un’offerta migliore di quella rossonera, ma che non trova il gradimento del calciatore. Sono ore dunque caldo per il possibile, ennesimo, colpo ‘verde’ dello scudettato Milan.