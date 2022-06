CM.IT | Addio Milan, Botman va al Newcastle

Le ultime di Calciomercato.it sul futuro di Sven Botman. Da mesi il difensore in forza al Lille è il grande obiettivo del Milan per la difesa

Milan bloccato e Botman, da mesi il grande obiettivo per la difesa, viaggia spedito verso la Premier League. Precisamente verso il Newcastle, che come vi raccontiamo da mesi è sempre stato l’avversario più temibile per Maldini e Massara. Ricordiamo che Ds e Dt ancora non hanno rinnovato i rispettivi contratti in scadenza fra soli sei giorni.

Tornando a Botman, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it proprio da Newcastle è in arrivo un’offerta molto importante per il cartellino del centrale olandese classe 2000. Un’offerta, come appreso, che accontenterà il Lille (la cui richiesta è di circa 40 milioni) e metterà definitivamente fuori gioco il Milan. Ma pure altri club che avevano cominciato a fare qualche passo per l’ex Ajax, su tutti il Paris Saint-Germain che invece al club di Red Bird potrebbe ‘soffiare’ Renato Sanches.

Botman preferiva il Milan, ma ha deciso di non attendere oltre. Peraltro, a differenza di quanto è stato scritto da diverse fonti, non aveva mai rifiutato il Newcastle che ovviamente è in grado di garantirgli un ingaggio superiore a quello dei rossoneri.