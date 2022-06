CM.IT | Il Milan non chiude: la doppia beffa si avvicina

Il Psg è pronto a mettere a segno il doppio colpo, che befferebbe il Milan: Campos ha le idee chiare per rendere più forte la squadra francese

Mentre a Casa Milan si continua a discutere dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, il club rossonero rischia di vedere sfumare due obiettivi, inseguiti da diversi mesi.

Stiamo chiaramente parlando di Sven Botman e Renato Sanches. Ve ne parliamo, da tempo su Calciomercato.it, i rossoneri hanno raggiunto l’accordo sia con il difensore che con il centrocampista. Mancavano (mancano) le intese totali con il Lille per la fumata bianca. Con i sì dei due calciatori, era solo questione di tempo per arrivare a dama. Il Milan, però, per via delle note questioni societarie ha avuto difficoltà a chiudere e ora il rischio di buttare al vento mesi di lavoro è concreto.

Calciomercato Milan, Campos vuole Sanches e Botman

Il rischio porta un nome e un cognome Luis Campos. E’ lui che ha deciso di portare sotto la Torre Eiffel Renato Sanches. La notizia, proveniente dalla Francia nel weekend, ha trovato solo conferme. Il Psg ha tutte le intenzioni di chiudere l’affare il prima possibile: come appreso da Calciomercato.it, i francesi stanno discutendo con l’entourage del calciatore e le discussioni sono a buon punto. Campos, che conosce bene Renato Sanches, può rappresentare indubbiamente un fattore in questa trattativa. E’ attesa per la settimana l’offerta ufficiale del Psg.

Tutto chiaramente, poi, passerà nelle mani del portoghese, che potrebbe decidere di mantenere la parola data a Maldini, o accettare il corteggiamento dei capitolini.

La pratica Renato Sanches, purtroppo per il Milan, non è l’unica sul tavolo del Psg. La squadra del presidente Al-Khelaifi sta pensando anche a Sven Botman. L’olandese, ad oggi, non è una priorità ma se la trattativa per Milan Skriniar, il primo nome sulla lista, dovesse andare ancora per lunghe, Campos virerebbe sull’olandese che conosce bene.