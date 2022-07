Maldini accelera, botta e risposta sull’offerta in attacco: svelate tutte le cifre

Il Milan vuole stringere per il rinforzo offensivo: l’obiettivo è chiaro, ma anche la cifra da investire

Con le firme sui rinnovi di Maldini e Massara, il Milan ha ripreso a macinare sul mercato e avanzare nelle trattative. Sono tanti i reparti da rinforzare, dalla difesa al centrocampo e ovviamente anche l’attacco. Per il reparto avanzato è già arrivato Origi, inoltre Zlatan Ibrahimovic rinnoverà il suo contratto ma sarà ‘operativo’ solo nel 2023.

Maldini cerca rinforzi soprattutto per la trequarti, centrale ed esterna, e i nomi individuati sono sostanzialmente due. Uno è Hakim Ziyech e l’altro Charles De Ketelaere. Per entrambi le trattative proseguono, ci sarà bisogno in ogni caso di uno sforzo economico. Parlando della stellina belga, secondo Alexandre Braeckman – giornalista di ‘RTL’ – il Milan avrebbe intenzione di offrire 25 milioni di euro. Sarebbe un aumento della prima proposta, rifiutata dal Bruges, di 20 milioni. Anche quella cifra in ogni caso non sarà abbastanza, per cui i rossoneri potrebbero arrivare fino a 30 milioni, anche con eventuali bonus. E intanto i primi contatti con l’agente del giocatore sarebbero stati ‘incoraggianti’.

Milan-De Ketelaere tra offerte e concorrenti: tutte le cifre

A preoccupare il Milan – che propone al giocatore un quinquennale – può essere la concorrenza inglese. Il Leeds, come scrive su Twitter Braeckman, ha offerto già 30 milioni più bonus mentre il Leicester è interessato ma non si è mosso concretamente. In ogni caso il Bruges si aspetta già l’addio di De Ketelaere, ma vuole a tutti i costi incassare almeno 27-30 milioni, avvicinandosi il più possibile ai 40. Sarebbe la cessione più redditizia nella storia del campionato belga. Una bella cifra, soprattutto considerando che altri 30 milioni circa possono arrivare anche dalla cessione di Lang. Il Leeds al momento è la concorrente più accreditata vista l’offerta alta, ma De Ketelaere vorrebbe giocatore in Champions League, per cui la scelta ricadrebbe sul Milan. Che resta quindi in pole in caso di contatti positivi con il Bruges.