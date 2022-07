Milan, ora è UFFICIALE: il comunicato su Maldini e Massara

Il Milan ufficializza il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il club rossonero ha pubblicato un comunicato per il rinnovo dei due dirigenti

Ieri è stata una giornata caldissima sul fronte Milan e per il futuro del club rossonero. Dopo diversi giorni di incertezza e senza fumata bianca, finalmente è arrivato l’accordo per il rinnovo di contratto, anche se in extremis, di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Ora arriva anche il comunicato ufficiale da parte del Milan: “AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club”. Insomma, si può finalmente scrivere la parola ‘fine’ su una delle telenovele che stava accompagnando le ultime settimane del calcio italiano. Ora è tempo di calciomercato e il Milan non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato.