Juventus, Di Maria e Pogba in arrivo a Torino: ecco quando

La Juventus si prepara ad accogliere i due nuovi grandi acquisti, pronti a far fare il saldo di qualità ai bianconeri

La Juventus finalmente è pronta salutare due degli acquisti più importanti della Serie A in questa estate. Paul Pogba e Angel Di Maria arriveranno nei prossimi giorni, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Massimiliano Allegri, così come i tifosi bianconeri, non vedono l’ora di riabbracciare il ‘Polpo’ e il ‘Fideo’.

L’argentino firmerà un contratto annuale, come ha da subito richiesto il calciatore dopo l’addio al PSG. L’obiettivo resta quello, tornare in Argentina il prossimo anno ma intanto guadagnarsi il posto al Mondiale in Qatar. In Italia sa di poter fare ancora la differenza, la Juventus ha bisogno di attaccanti importanti, soprattutto di personalità e con esperienza ad altissimi livelli. Di Maria rispetta questi parametri e anche per questo Allegri lo aspetta: come confermato da Calciomercato.it, l’esterno 34enne sbarcherà venerdì a Torino per le visite mediche. Sabato, invece, sarà il giorno di Paul Pogba: anche per il francese l’attesa è tantissima.