La Lazio si muove sul calciomercato, cercando di finalizzare diverse operazioni in entrata. I biancocelesti si avvicinano a tre colpi

La Lazio stringe per regalare a Sarri tre rinforzi. Sono ore febbrili per il calciomercato biancoceleste, la società è pronta a chiudere i prossimi colpi da mandare in ritiro.

La priorità è il reparto difensivo, portieri e centrali. Lotito sa di dover accelerare, il mister li aveva chiesti per il primo giorno di ritiro. Così non è stato, ma Sarri non dovrà aspettare troppo. In queste ore la Lazio chiuderà per tre colpi, due portieri e un difensore. In ballo c’è soprattutto Luis Maximiano, per cui la pista è caldissima. Per l’estremo difensore portoghese del Granada, secondo quanto risulta a Calciomercato.it, le parti sono in contatto costante, non c’è ancora l’accordo definitivo ma c’è stato un avvicinamento importante.

Lazio, non solo Maximiano: pronto il triplo colpo

L’altro nome per la porta è invece Ivan Provedel dello Spezia, che ha recuperato posizioni: in queste ore la Lazio sta parlando con il club ligure, restio a cedere un giocatore così importante. I biancocelesti sono al lavoro, poi bisognerà trovare anche l’intesa con il calciatore. Ore decisive in cui Lotito vuole chiudere anche l’ingaggio di Alessio Romagnoli, con cui c’è stato un incontro nei giorni scorsi. Per il momento domani mattina sono previste invece solo le visite mediche di Patric, che si aggregherà poi ai compagni che sono già in ritiro ad Auronzo. Il mercato della Lazio si scalda.