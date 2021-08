DIRETTA Calciomercato, ultimo giorno: tutti gli aggiornamenti LIVE

Ultimo giorno prima della fine della sessione estiva di calciomercato: tutti gli aggiornamenti in diretta sulle trattative della Serie A

Ultima giornata di calciomercato: oggi alle ore 20 in Italia chiuderà la campagna trasferimenti estiva e i 20 club della Serie A sono impegnate con le ultime trattative. La Juventus, preso Kean, valuta la possibilità di un altro intervento in attacco (sogno Icardi) o a centrocampo (Pjanic), mentre il Milan continua la caccia ad un trequartista e stringe per Messias. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, gli aggiornamenti LIVE

Ore 8.45 – Juventus, comunicato ufficiale: svelate le cifre dell’operazione Ronaldo con lo United.

Ore 8.30 – Milan, fissate le visite mediche di Messias: l’attaccante è atteso alle ore 10 alla clinica La Madonnina.

🔴⚫️ Come scritto nella notte, il #Milan ha chiuso per Junior #Messias. Il brasiliano è atteso alla clinica La Madonnina per le visite mediche in mattinata, per le 10.00

Ore 8.00 – Nuovo incontro nella notte: il Milan stringe per Messias, pronto a raggiungere i rossoneri.