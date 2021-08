La Lazio è al lavoro con l’agente di Zaccagni per chiudere definitivamente l’operazione con il Verona: le ultime sulla trattativa

Ore frenetiche in casa Lazio. I Biancocelesti cercano l’ultimo colpo da regalare a Sarri per chiudere la campagna acquisti di questa sessione estiva di calciomercato. Il tecnico vuole un rinforzo in attacco e aveva individuato in Kostic il profilo idoneo. L’Eintracht Francoforte, però, ha deciso non cedere più l’esterno, interrompendo di fatto la trattativa. Come vi abbiamo raccontato, l’alternativa per cui i capitolini stanno insistendo in queste ore è Mattia Zaccagni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | L’annuncio dell’agente

Trovato l’accordo con il Verona sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus, il club di Lotito sta lavorando con l’agente del calciatore per trovare l’intesa sull’ingaggio. La richiesta, al momento, è intorno ai 2 milioni netti, mentre i biancocelesti ne offrono circa 1,7. Vi terremo aggiornati.