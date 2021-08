Il Bayer Leverkusen non vuole privarsi di Filip Kostic, la Lazio ha pronte diverse alternative: tra queste, c’è Brekalo

Sono arrivate poco fa le parole di Igli Tare su Filip Kostic, esterno offensivo del Bayer Leverkusen finito nel mirino della Lazio. Stando a quanto dichiarato dal direttore sportivo, la trattativa ha subito una brusca frenata. Come anticipato da Calciomercato.it, l’ultima offerta si assestava sui 10-12 milioni di euro. Kostic ha provato a forzare la mano con il Leverkusen, ma le cose non sono andate a buon fine. L’offerta, infatti, era ritenuta insufficiente per i tedeschi. Le ‘Aspirine’ non vogliono privarsi del serbo ed è per questo che il club biancoceleste ha cambiato obiettivo.

Nel mirino c’è sempre Mattia Zaccagni, ma un altro dei nomi sul quale punta Tare è Josip Brekalo, a cui è interessato anche il Torino. Attualmente al Wolfsburg, il croato rinforzerebbe la fascia sinistra nel reparto offensivo, occupando quello spazio per il quale Maurizio Sarri necessita di un nuovo colpo. Ore caldissime per la Lazio che è al lavoro in attesa della chiusura del mercato, prevista per domani alle 20:00.