Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it

Dopo una stagione in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari, Daniele Rugani è tornato alla Juventus per completare il pacchetto difensivo di Allegri insieme a de Ligt, Bonucci e capitan Chiellini. Una decisione, quella della riconferma in maglia bianconera, presa già da tempo dai vertici della Continassa, come rivelato in esclusiva a Calciomercato.it da Davide Torchia, agente del difensore classe ’94: “Il futuro di Daniele è andato come da programma. L’idea del club è sempre stata una e la sta portando avanti, trovandoci concordi ovviamente anche con il calciatore. Cercherà di rendersi utile durante la stagione e di fare il proprio dovere quando verrà chiamato in causa da Allegri. Tutte le soddisfazioni personali, poi vanno di pari passo con quelle della squadra”.

Qualche interessamento era comunque arrivato per Rugani: “C’erano delle occasioni sul mercato, Daniele è un giocatore che ha estimatori in Italia e all’estero, ma la volontà della Juve di tenerlo era chiara. Ha la stima di Allegri che lo conosce bene, però la fiducia va meritata quotidianamente sul campo e confermata giorno dopo giorno”.

Calciomercato, ESCLUSIVA Torchia: il futuro di Rugani

Torchia, infine, fa un bilancio delle ultime esperienze di Rugani al Rennes e al Cagliari: “Non ci sono rimpianti per come sono andate le cose la scorsa stagione. In quel momento eravamo d’accordo con la Juve che voleva alleggerire la rosa e siamo andati in Francia: aveva iniziato bene, poi ha avuto un infortunio e si è dovuto fermare. Così abbiamo deciso di ritornare in Italia e arrivato a Cagliari aveva davvero tanta voglia di giocare dopo lo stop. Ha totalizzato 14 presenze su 16 gare, segnando anche una rete. Il Cagliari ha raggiunto l’obiettivo della salvezza e siamo contentissimi complessivamente per come è andata”.

