Calciomercato Juventus, Pjanic spinge: ultime e retroscena

Ultimi giorni di calciomercato Juventus all’insegna della trattativa Pjanic, individuato da Allegri come rinforzo ideale per la mediana

Un punto in due partite, l’addio di Ronaldo e tanti dubbi sulla profondità della rosa, soprattutto in alcuni reparti. L’avvio di stagione della Juventus ha portato in dote soprattutto questo a Massimiliano Allegri e allo staff dirigenziale che stanno vivendo queste ultime ore di calciomercato alla ricerca del colpo last minute, a condizioni ottimali per non gravare troppo sul bilancio. In tal senso, il nome caldo resta quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ha ribadito anche nelle ultime ore la sua voglia di Juve.

L’ex centrocampista della Roma, già una decina di giorni fa è finito anche in orbita Siviglia, ma la trattativa non è decollata. Sia per motivi salariali, sia per ragioni tecniche visto che in quel reparto Monchi ha piazzato proprio la scorsa settimana il colpo Delaney, prelevato dal Borussia Dortmund. Affinché si materializzi il sospirato ritorno a Torino, c’è bisogno che tutte le parti si vengano incontro. Situazione in evoluzione, dunque, con i contatti che stanno proseguendo anche in queste ore e la candidatura di Witsel che resiste sullo sfondo.