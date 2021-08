La Juventus vorrebbe rinforzare ulteriormente il centrocampo, dopo l’acquisto di Locatelli: non tramonta Pjanic, il piano bianconero

Un inizio di campionato da dimenticare per la Juventus. C’era tanta fiducia per l’Allegri bis, ma la squadra sta dimostrando di avere bisogno di tempo per crescere e migliorare. La situazione inevitabilmente preoccupa non poco i tifosi bianconeri. La clamorosa sconfitta contro l’Empoli impone alla società e al tecnico delle riflessioni. La sessione di calciomercato è ancora aperta – fino alle 23:00 di martedì 31 agosto – e la ‘Vecchia Signora’ sarebbe intenzionata ad acquistare un altro centrocampista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In questo senso, starebbe ripensando a Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona. I piemontesi valutano da tempo il ritorno del bosniaco e la pista starebbe riprendendo quota. Le parti pare stiano lavorando ad un’operazione last minute in prestito, con metà dello stipendio – da 6 milioni netti – pagato dal club spagnolo.