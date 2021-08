Parla il dirigente del Sassuolo, Carnevali, che fa il punto sul mercato in uscita. Le sue dichiarazioni in merito al futuro di Scamacca e Berardi

Non è ancora chiuso il calciomercato in uscita del Sassuolo. I neroverdi hanno tanti calciatori apprezzati, in giro per l’Europa, ma soprattutto in Italia. L’addio di Manuel Locatelli, trasferitosi alla Juventus, potrebbe dunque non essere l’unico.

Le attenzioni sono soprattutto puntate su Berardi, accostato alla Fiorentina, e su Scamacca, seguito da Inter e Juventus. Il centravanti italiano, tornato dal prestito Genoa, dovrebbe ripartire ancora una volta con la medesima formula. Ad aspettarlo c’è un’altra avventura in Serie A: “Penso sia sbagliato che ci sia il calciomercato durante il campionato – ammette Carnevali, che ai microfoni di Sky Sport, fa il punto della situazione -. Non è facile, abbiamo diverse richieste, ma cerchiamo di tenere botta: il nostro obiettivo è mantenere una squadra competitiva”.

Berardi – “E’ il giocatore più importante del Sassuolo: vorremo trattenerlo, ci sono delle valutazioni che sono state fatte, e in questo momento non c’è nulla di importante. Penso dunque sia facile che possa rimanere. Stessa cosa per Boga”.

Scamacca in prestito – “C’è il Cagliari – afferma – ma anche altre società che lo vorrebbero in prestito. Lui ha espresso il desiderio di restare in Serie A: ha rifiutato l’estero, avevamo già chiuso la cessione con un club straniero. Può essere anche che rimanga nel Sassuolo”.