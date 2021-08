La Juventus non vuole fermarsi a Moise Kean. I bianconeri insistono per Mauro Icardi. Riportare l’argentino in Italia, però, non sarà facile. Il punto

Come vi abbiamo raccontato, il dopo Cristiano Ronaldo non dovrebbe fermarsi al solo Moise Kean. L’attaccante italiano è sbarcato ieri sera a Torino, per svolgere oggi le visite mediche prima della firma sul contratto.

C’è ancora tempo per ultimare il mercato. Due giorni per regalare un altro attaccante a Massimiliano Allegri. C’è da monitorare la situazione legata a Kulusevski, che piace all’Atalanta, e che potrebbe portare a Torino un attaccante, come Piccoli.

Il nome in cima alla lista dei bianconeri resta, però, quello di Mauro Icardi. Dalla Francia arrivano conferme in merito a quanto scritto anche poche ore fa su Calciomercato.it. La trattativa per portare l’ex Inter in Italia resta difficile. Icardi si trova bene a Parigi ma una permanenza di Mbappe potrebbe portarlo a cambiare aria. Serve comunque un sacrificio da parte della Juventus: Leonardo, infatti, come sottolinea ‘Footmercato.net’, vuole monetizzare e potrebbe aprire al prestito, solo in caso di obbligo.