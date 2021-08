La Juventus potrebbe decidere di cedere Dejan Kulusevski. L’attaccante svedese potrebbe far ritorno all’Atalanta, in cambio di Piccoli o Zapata

Movimenti anche in uscita alla Juventus. Oltre a McKennie, pure la posizione di Dejan Kulusevski sarebbe in bilico. Lo svedese ex Parma non convince appieno Allegri e può essere sacrificato in questo rush finale del mercato se arrivasse l’offerta giusta come raccolto da Calciomercato.it.

Sul giocatore classe 2000 – come anticipato da Juventusnews24.com – ci sarebbe soprattutto l’interesse dell’Atalanta e dunque di un possibile ritorno a Bergamo, società dov’è cresciuto. Nell’operazione potrebbe rientrare il baby Piccoli, ma occhio ad un eventuale ritorno di fiamma della ‘Vecchia Signora’ per Duvan Zapata. Da superare però ci sarebbero i dubbi di Gasperini su Kulusevski, con il tecnico che lo bocciò in passato prima del passaggio in prestito al Parma e della successiva cessione a titolo definitivo alla Juve.