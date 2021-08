In questi ultimi due giorni di mercato potrebbero ancora succedere cose clamorose con alcuni dei più forti del mondo ancora al centro, vedi Haaland

Tra due giorni andrà a referto una delle sessioni di calciomercato più incredibili di sempre, nonostante le aspettative sulle poche risorse a disposizione. Eppure le trattative e i trasferimenti hanno riguardato tutti i calciatori attualmente più forti al mondo. Messi e Ronaldo in primis, entrambi al centro di affari clamorosi. Anche se mancano solo poco più di 48 ore, i colpi di scena potrebbero non essere finiti. Ovviamente ci riferiamo a Kylian Mbappe, che spererà fino all’ultimo secondo di andare al Real Madrid, ma per ora non c’è accordo con il PSG. Che poi presumibilmente dovrà prendere un sostituto all’altezza: non più CR7, ma si è parlato di Richarlison e Haaland.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Due botteghe care, soprattutto quella del Borussia Dortmund per il gigante norvegese che è ripartito quest’anno con numeri impressionanti in termini realizzativi. Per questo un suo addio, in particolare in questo momento del mercato, sarebbe molto complicato. E i gialloneri non hanno la minima intenzione di privarsene. Una volta di più lo ha ribadito anche il ds Michael Zorc al ‘Kicker’, interrogato sulla questione: “Presumo che ora dovremo confrontarci con queste voci selvagge per altri due giorni. La nostra posizione è chiara, non ho bisogno di fare sempre il pappagallo“. Il Borussia, insomma, si è stancato di ripetere l’incedibilità di Haaland, che piace a tutta Europa dallo United alla Juve, dal City al Real.