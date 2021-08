La Juventus prepara mosse importanti sul calciomercato dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. I bianconeri, dopo Moise Kean, potrebbero non aver finito

La Juventus si prepara ad affrontare i giorni finali sul calciomercato con un bivio cruciale ancora da sciogliere, quello relativo l'attacco. Nelle ultime ore, infatti, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, i bianconeri studiano i botti finali con cui completare il reparto offensivo. L'arrivo di Moise Kean è ormai cosa fatta, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Il ritorno del giovane attaccante potrebbe non essere, però, l'unico colpo effettuato nel reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, colpo in attacco: tentativo per Icardi

Subito dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, uno dei primi nomi sondato dalla Juventus per l’attacco è certamente quello di Mauro Icardi. Da mesi nel mirino dei bianconeri, i contatti per l’ex Inter non sono stati eccezionali negli ultimi giorni. La volontà dell’argentino pare essere restare al PSG. Allo stesso tempo, però, Cherubini valuta un altro colpo last minute dopo Kean e Icardi è in cima alla lista. Attenzione, quindi, a Maurito e al possibile ritorno in Italia nella battute finali del calciomercato, quando tutto potrebbe improvvisamente cambiare. In particolare, il futuro di Icardi è legato a stretto giro di posta a quello di Kylian Mbappé: se alla fine il francese non dovesse partire, l’argentino potrebbe davvero cambiare aria e la Juventus sarebbe un’opportunità concreta.