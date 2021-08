Massimiliano Allegri ha analizzato in conferenza stampa la clamorosa sconfitta della Juventus all’Allianz Stadium contro l’Empoli

C’è tanta delusione nelle parole di Massimiliano Allegri dopo il tonfo della Juventus all’Allianz Stadium contro l’Empoli. L’allenatore bianconero cerca di spiegare la sconfitta odierna di Dybala e compagni intervenendo in conferenza stampa: “Siamo stati troppo frenetici dopo il gol, dopo un buon inizio di partita. Adesso dobbiamo solo stare zitti e migliorare, trovare compattezza dopo la sosta. Serve più serenità: fa parte di un processo che devono affrontare i più giovani. In certe situazioni, come nella gara di stasera, bisogna vere pazienza e non affrettare le giocate. Il ruolo di McKennie? Gli ho chiesto di fare l’incursore perché eravamo senza centravanti, tenendo in panchina Morata per farlo entrare qualora ce ne fosse stato bisogno”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Allegri ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it, aprendo al possibile arrivo di nuovi innesti oltre a Kean: “Al mercato ci pensa la società, mancano ancora tre giorni alla fine. Vediamo chi arriva”.