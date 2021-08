Koeman convoca Miralem Pjanic per il Getafe, ma il bosniaco resta sul mercato e attende la chiamata che sblocca il suo futuro

Ultimi tre giorni di mercato ormai e Miralem Pjanic attende ancora novità sul suo futuro. Il bosniaco non rientra nei piani del Barcellona ma la trattativa con la Juventus non registra accelerazioni. Per questo anche le altre società interessate possono ancora sperare anche se il tempo stringe.

Ha destato sorpresa la convocazione del centrocampista per la gara contro il Getafe, una scelta che Koeman in conferenza stampa ha spiegato così: “Per le cessioni ci sono ancora pochi giorni. Pjanic è tra i calciatori in partenza: si sta allenando bene ed è per questo che è tra i convocati. Non inserirlo sarebbe una mancanza di rispetto”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, “Pjanic aspetta la chiamata di Cherubini”

Convocato ma anche sul mercato quindi Miralem Pjanic: non è un segreto che il bosniaco desidererebbe tornare alla Juventus, anche se l’affare non si è ancora concretizzato. Proprio su questo si è espresso anche il giornalista Alvise Cagnazzo che su Twitter spiega: “Pjanic sta solo aspettando una chiamata dal direttore sportivo Cherubini“.