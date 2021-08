Juventus, destino di Ronaldo sempre in dubbio, da Icardi a Gabriel Jesus: le ultime sul possibile sostituto del portoghese

A meno da una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo, la Juventus deve ancora fare i conti con la situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è ancora in bilico e spera nella chiamata del Manchester City. Molto potrebbe dipendere dall’affare Mbappe, che Ronaldo segue con grande attenzione e attende eventuali sviluppi.

Nel frattempo tra i possibili sostituti di Ronaldo si fanno i nomi di Icardi e Gabriel Jesus. Per quanto riguarda l’argentino, secondo Calciomercato.it, non ci sono segnali d’addio del giocatore ex Inter da parte dei parigini entro la fine della sessione del mercato estivo. Icardi sta molto bene a Parigi, inoltre l’ingaggio particolarmente elevato rappresenta un nodo importante. Vedremo se la situazione cambierà nei prossimi giorni. In questo senso potrebbe essere più percorribile la pista Gabriel Jesus in caso di addio di Ronaldo, ma l’approdo del brasiliano si concretizzerebbe non solo con la cessione del portoghese, ma anche con uno tra Ramsey e McKennie.