In casa Juventus tutti gli occhi sono su Cristiano Ronaldo: il portoghese, al centro di voci di mercato, ha lasciato l’allenamento anzitempo

È abituato ad essere al centro della scena e alle attenzioni di tutti i media del mondo Cristiano Ronaldo, ma nelle ultime settimane ogni suo gesto è analizzato al microscopio. Come raccontato su Calciomercato.it, il portoghese vorrebbe lasciare la Juventus e ha chiesto informazioni sul Manchester City: uno scenario, quello del suo ritorno in Premier League, che al momento appare come il più probabile in caso di addio. Nel corso dell'allenamento odierno dei bianconeri, che stanno preparando la sfida di sabato contro l'Empoli, è arrivato un nuovo imprevisto per CR7.



Calciomercato Juventus, si ferma Cristiano Ronaldo | Scontro in allenamento

La Juventus in mattinata è stata impegnata in una seduta di allenamento alla Continassa, con gli uomini di Massimiliano Allegri che vogliono subito riscattare la battuta d’arresto contro l’Udinese. Nel frattempo, però, è arrivato uno stop per Cristiano Ronaldo: a seguito di un colpo al braccio destro, il portoghese è stato costretto a terminare l’allenamento anzitempo. Una pessima notizia per il tecnico livornese, che si aggiunge anche alle insistenti voci di mercato che coinvolgono CR7. Il Real Madrid è partito alla carica per Mbappé nella serata di ieri, con il PSG che valuta la situazione. Ronaldo, intanto, potrebbe essere alle prese con un infortunio al braccio.