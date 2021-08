Dalla Francia rivelano che il Real Madrid avrebbe fatto una prima offerta da oltre 180 milioni di euro per Mbappé: Ronaldo osserva

Nell’estate in cui Lionel Messi ha lasciato il Barcellona, trasferimento epocale questo, potrebbe succedere qualcosa di ancora più clamoroso. Oltre all’argentino, infatti, potrebbero muoversi anche due giocatori del calibro di Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, i cui destini sembrano essere incrociati. Dalla Francia, in serata, rivelano che il Real Madrid avrebbe presentato la prima (super) offerta al PSG per arrivare all’attaccante classe ’99 più ambito del mondo. Il futuro di Mbappé potrebbe incidere, poi, in maniera pesante anche su quello di CR7 e della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, il Real si muove per Mbappé | Si può sbloccare Ronaldo

Secondo quanto rivelato da ‘talkSPORT’, il Real Madrid avrebbe presentato una prima offerta da oltre 180 milioni di euro al PSG per Kylian Mbappé. L’attaccante francese avrebbe già comunicato ai parigini la propria volontà di cambiare aria, trasferendosi nella capitale spagnola. Ora la palla è nelle mani di Al Khelaifi, che dovrà decidere se perdere il proprio gioiello a parametro zero al termine della stagione oppure se incassare una cifra monstre dalle ‘Merengues’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo al Psg | L’annuncio della proprietà

La scelta del qatariota potrebbe incidere, poi, sul futuro della Juventus. Con Mbappé a Madrid, come raccontato a più riprese su Calciomercato.it, per Cristiano Ronaldo si spalancherebbero le porte del PSG. Arrivano conferme anche dal ‘Chiringuito’, che rivela l’esistenza di un’offerta da 160 milioni di euro del Real, che avrebbe chiesto al PSG di poter trattare con l’entourage di Mbappé. Insomma, l’affare più clamoroso dell’estate è entrato nel vivo.