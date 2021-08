CM.IT | PSG e City pensano ancora a Ronaldo: Juve, il caso non è chiuso

Cristiano Ronaldo attende novità da Jorge Mendes per lasciare la Juventus: restano vive le ipotesi PSG e Manchester City

A otto giorni dalla chiusura del mercato, il caso Ronaldo è ancora al centro delle cronache. Inutile sbilanciarsi in un senso, o nell’altro: le parti in causa non confermano né smentiscono alcuno scenario, al netto delle doverose e inevitabili smentite pubbliche.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Jorge Mendes si è trincerato dietro un silenzio visto poche volte negli ultimi anni, che lascia presagire nuovi, possibili sviluppi. La soluzione più probabile, lo ribadiamo, è la permanenza a Torino del portoghese. Non per sua volontà, ovviamente, ma per mancanza d’offerte e possibilità all’estero.

Un enorme effetto domino, però, è ancora possibile, e si sta scaldando proprio in queste ore. Dalla Francia, ‘RMC Sport’ comincia a far emergere le prime incertezze sulla permanenza a Parigi di Mbappé. L’attaccante continua a rifiutare ogni ipotesi di rinnovo e i parigini starebbero iniziando a valutare seriamente la sua cessione, col Real Madrid pronto a mettere sul tavolo oltre 120 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, per Ronaldo è tutto aperto

Il sostituto più probabile di Kylian è proprio Ronaldo. Unire lui e Messi sarebbe lo spot perfetto per il Qatar in vista del Mondiale ‘22, probabilmente ancor più del tridente con Neymar e Mbappé. Il suo ‘sì’ già c’è da tempo, ma il portoghese valuta seriamente anche l’opzione Manchester City, perfetta per la Juventus.

I bianconeri, infatti, potrebbero sostituire CR7 con Gabriel Jesus, da tempo in cima alla loro lista, e l’ex madridista, negli ultimi giorni, si è informato sul club e sullo stesso Guardiola. La convivenza con Pep resta una grande incognita, ma i Citizens hanno bisogno di un attaccante e se, come sembra, dovesse fallire l’assalto a Kane, potrebbero seriamente pensare allo juventino.

Sullo sfondo, in ogni caso, resta anche lo United, sparito dopo i primi contatti con Mendes, ma sempre interessato al suo figliuol prodigo. Ci attende una settimana caldissima e ogni scenario è possibile: dalla totale rivoluzione con annesso effetto domino, alla stasi.