Sono ore decisive per il futuro di Mbappé, è iniziata la trattativa tra Real Madrid e PSG: Cristiano Ronaldo attende gli sviluppi

I giorni di Florentino Perez sono arrivati. Lo raccontiamo da mesi e il momento è giunto: il Real Madrid ha presentato un’offerta ufficiale al PSG per Mbappé. L’indiscrezione, lanciata da ‘El Chiringuito de Jugones’, trasmissione molto vicina a Florentino Perez, parla di una proposta da 160 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, quella dei madrileni è solo la prima offerta ufficiale: gli spagnoli, che da due anni non investono sul mercato in attesa di questo momento, sono disposti ad aprire una trattativa. Perez si muove consapevole della volontà del calciatore, che ha declinato ogni proposta di rinnovo per trasferirsi a Madrid. Gli spagnoli vogliono Mbappé subito, e poco importa se tra cinque mesi potrebbero negoziare gratuitamente il suo acquisto. Il Madrid può permettersi quest’investimento e lotterà fino all’ultimo minuto del mercato per realizzare il suo sogno, il colpo galactico che gli manca da tanto, troppo tempo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CM.IT | Il Real spinge per Mbappé e il PSG pensa a Ronaldo

Il PSG, intanto, sfoglia la margherita: da Parigi cominciano a sembrare meno inflessibili di un mese fa su Mbappé. Sul mercato ci sarebbe l’enorme opportunità di sostituirlo subito con Cristiano Ronaldo, che formerebbe con Messi e Neymar un tridente leggendario e perfetto spot per il Mondiale qatariota. Per ora, dai parigini non è giunto alcun segnale al telefono di Jorge Mendes, che attende una chiamata e, intanto, continua a negoziare anche con Manchester City e United. È arrivata l’ora delle grandi decisioni.