La Juventus dopo Kean potrebbe acquistare un altro attaccante: un calciatore si è offerto al club bianconero, i dettagli

Kean è in procinto di tornare ad essere un calciatore della Juventus, ma potrebbe non essere l’ultimo acquisto bianconero. Cherubini lavora per un centrocampista (Pjanic su tutti) ma valuta anche la possibilità di mettere le mani su un altro attaccante. Icardi resta un’ipotesi di difficile realizzazione in questa finestra di mercato, ma c’è un altro calciatore che avrebbe avanzato la sua candidatura. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riferisce ‘fichajes.net’, infatti, Alexandre Lacazette si sarebbe offerto alla Juventus. La volontà dell’attaccante francese è di lasciare l’Arsenal, protagonista di un pessimo inizio di stagione. Da qui la proposta ai bianconeri, così come al Bayern Monaco. Il desiderio dell’ex Lione è fare esperienza in un campionato diverso dalla Premier League. Serie A e Bundesliga sono le possibili destinazioni, il prezzo non sarebbe eccessivo considerato il contratto in scadenza a giugno.