Calciomercato Juventus, Sarri non molla il bianconero | I dettagli

Calciomercato Juventus: Daniele Rugani sarebbe ancora nel mirino della Lazio di Sarri. Tutti i dettagli

Ultime ore di calciomercato piuttosto movimentate soprattutto in casa Juventus. Il ko interno con il neopromosso Empoli spingerà il club bianconero a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Due le richieste: un nuovo centrocampista davanti alla difesa e un altro attaccante per sostituire Cristiano Ronaldo. In questo senso, i due nomi più caldi sono quelli di Pjanic e Icardi, il secondo piuttosto difficile a poche ore dalla chiusura della finestra estiva. Qualcosa potrebbe muoversi anche in uscita: Sarri, ad esempio, non molla un bianconero. Ecco tutti i dettagli. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, la Lazio non molla Rugani | Le ultime

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Lazio non molla un pallino di Sarri, Daniele Rugani. Un nuovo tentativo per il centrale bianconero potrebbe essere fatto nelle ultime ore di calciomercato. L’ex Empoli e Cagliari potrebbe lasciare la Juventus per l’offerta giusta e non è affatto ritenuto incedibile dalla società bianconera. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la valutazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro.