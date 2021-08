CM.IT – Calciomercato Napoli, sprint per Anguissa: i dettagli

il Napoli stringe su Zambo Anguissa, centrocampista del Fulham: ottimismo per la buona riuscita dell’affare

Il Napoli potrebbe presto avere il centrocampista richiesto da Spalletti. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è ottimismo sulla chiusura della trattativa con il Fulham per Andrè Zambo Anguissa, 25enne centrocampista camerunense. La volontà del calciatore è quella di trasferirsi in azzurro e questo ha convinto il club inglese, retrocesso in Championship, ad accettare la formula del prestito senza obbligo di riscatto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Classe 1995, nel giro della propria Nazionale, Anguissa ha vestito anche le maglie di Marsiglia e Villarreal. Al Fulham dal 2018, ha un contratto fino al 2023 con la società londinese.