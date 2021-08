Calciomercato Napoli, Spalletti ‘blocca’ Petagna: la frase dopo il gol

Andrea Petagna protagonista di Napoli-Genoa: la rete decisiva porta la sua firma e Spalletti lo ‘inchioda’ in azzurro

Gol ed esultanza rabbiosa. Andrea Petagna ha risposto presente alla chiamata a sorpresa di Spalletti. L’attaccante è corteggiato dalla Sampdoria ma il tecnico lo ha mandato in campo nel finale di Genoa-Napoli e lui ha risposto con il gol vittoria. Proprio dopo la rete del 2-1, Luciano Spalletti è stato beccato dalle telecamere rivolgergli un messaggio chiaro: “Tu resti qui” il labiale dell’allenatore toscano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Napoli, il timore di Spalletti su Petagna: “Questa cosa va chiarita”

Lo stesso Spalletti nel post gara ha poi spiegato che vorrebbe tenere Petagna ma che sul futuro del calciatore conterà la sua voglia di restare ancora in azzurro, così come le esigenze della società. Come raccontato da Calciomercato.it il pressing della Sampdoria su Petagna si è intensificato: a due giorni dal gong tutto può ancora accadere ma il tecnico del Napoli ha espresso il suo desiderio.