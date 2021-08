La Sampdoria ha messo gli occhi su Andrea Petagna. Il calciatore del Napoli è l’obiettivo per l’attacco dopo l’infortunio di Gabbiadini

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La Sampdoria, dopo l’infortunio di Manolo Gabbiadini, ha puntato forte su Andrea Petagna per completare l’attacco con un centravanti di spessore da piazzare al fianco di Quagliarella, mentre si dovrebbe concretizzare anche il ritorno di Keita Balde. Il club blucerchiato spinge per il prestito dell’attaccante ex Spal, la resistenza del Napoli è un po’ calata nelle ultime ore ma la decisione finale è prevista per domani.

Petagna è alle spalle di Osimhen e Mertens nelle gerarchie di Luciano Spalletti e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, vorrebbe giocare di più. Il suo agente Giuseppe Riso è a Genova proprio per cercare di condurre in prima persona la trattativa. Oggi, nonostante manchino Osimhen per squalifica e Mertens per infortunio, partirà dalla panchina contro il Genoa, Spalletti s’affiderà al tridente leggero con Insigne al centro dell’attacco. Il Napoli deciderà domani, valuterà tutti gli aspetti di questa situazione, considerando che Mertens rientrerà tra fine settembre e inizio ottobre e Osimhen a gennaio dovrà disputare la Coppa d’Africa.