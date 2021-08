Il Napoli vince a Genoa con il gol di Petagna: del futuro dell’attaccante parla Spalletti al termine della gara

Il Napoli vince sul campo del Genoa con un gol di Petagna nel finale. Sull’attaccante c’è il pressing della Sampdoria come raccontato da Calciomercato.it, ma la rete potrebbe cambiare le carte in tavola. Ne parla a ‘DAZN’ nel post match anche Luciano Spalletti: “Le caratteristiche di Petagna sono chiare: è una prima punta brava tecnicamente, da palla addosso e chiusura di azione. Ogni tanto gli ho preferito altri perché ho anche Mertens e Osimhen. Il timore è che non utilizzandolo poi si stufi e questa è una cosa che va chiarita con lui”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il tecnico toscano ha poi continuato: “Esiste sempre la possibilità che possa andare via, col mercato aperto è sempre così. Mi ha dato la disponibilità a giocare. Resta? Ne parleremo insieme. Ma è lui che deve essere padrone delle sue volontà. Tenteremo di fare tutto ciò che va fatto, tenendo conto anche che la società deve rientrare sugli stipendi, come ha detto De Laurentiis”.