Calciomercato Napoli, colpo last minute in prestito per Spalletti

Calciomercato Napoli, Spalletti attende un rinforzo dell’ultim’ora: occasione in prestito dalla Premier League.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Spalletti, in conferenza stampa, è stato chiaro: al Napoli manca qualcosa, non avendo rimpiazzato a dovere i tre giocatori andati via a scadenza (Hysaj, Maksimovic, Bakayoko). Il tecnico è convinto della bontà del materiale a sua disposizione, ma vuole almeno un altro rinforzo prima della chiusura del mercato. A centrocampo, secondo il ‘Corriere dello Sport’, si sta vagliando la pista Loftus-Cheek. I buoni rapporti con il Chelsea potrebbero favorire una operazione in prestito, in mediana il giovane britannico potrebbe essere, per caratteristiche fisiche e tecniche, il giusto complemento.