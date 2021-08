CM.IT | Calciomercato Napoli, contatti per Anguissa: le ultime

Il Napoli cerca il colpo last minute: le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it sulla trattativa per Anguissa

“Il mercato chiude fra due giorni”, così Giuntoli ha tenuto aperto le operazioni del Napoli in entrata e in uscita. Il club di De Laurentiis spinge per un centrocampista, negli ultimi due giorni il Napoli ha accelerato su Anguissa, centrocampista di proprietà del Fulham, retrocesso in Championship. Il giocatore è pronto al trasferimento, ieri non era neanche in panchina in Fulham-Stoke City. Il Napoli vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto, la formula con cui ha trattato anche Berge e Youssouf senza riuscire ad arrivare all’intesa.