Nella clip di calciomercato di oggi, tutte le ultime sul giovane Ihattaren, talentuoso olandese pronto ad iniziare la sua avventura in Serie A

Nella nostra diretta di CMIT TV, parliamo del colpo piazzato dalla Juventus, Mohamed Ihattaren, classe 2002 in arrivo dal PSV. Il calciatore della scuderia Raiola arriva ai bianconeri e sarà girato alla Sampdoria in prestito: scopriamo insieme le sue caratteristiche! Tutte le news di calciomercato Juventus insieme a noi! Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!