Il caso Mbappé infiamma gli ultimi giorni di calciomercato: il Real Madrid prova l’assalto, ma la situazione con il PSG sembra essere arrivata ad una conclusione

La sessione estiva di calciomercato ha visto diversi campioni cambiare squadra e numerose trattative nascere quasi all’improvviso. Da Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, gli esempi si susseguono, ed ora rimane ancora in bilico la situazione legata a Kylian Mbappé. L’attaccante francese va in scadenza con il PSG nel 2022 e il Real Madrid ha provato l’assalto per portarlo in Spagna ad un anno dalla fine del suo contratto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, conferme sul trequartista | C’è l’offerta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE: torna Bakayoko

Il PSG ha annunciato Messi nei giorni scorsi ed i tifosi sognano un tridente con Mbappé e Neymar. I tre hanno giocato alcuni minuti dell’ultimo match di Ligue 1 contro il Reims, partita decisa da una doppietta dell’attaccante francese. Il Real Madrid aveva iniziato la trattativa con una proposta di 150 milioni di Euro, sino poi ad alzarla a 180 milioni. La squadra francese ha però alzato il muro e, secondo quanto riferisce ‘RMC Sport’, i Blancos avrebbero deciso di ritirarsi dal tavolo delle discussioni.

Calciomercato, le ultime su Mbappé al Real Madrid

Niente Real Madrid, quindi, per Mbappé, destinato a giocare con il PSG per un’altra stagione, sino a naturale scadenza del contratto. L’attaccante ha lasciato trapelare che comunque non rinnoverà il suo rapporto con il club: l’addio potrebbe quindi essere solo rimandato di qualche mese.