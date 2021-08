Le ultime di calciomercato Milan mettono in evidenza l’assalto improvviso dei rossoneri al big dell’Atalanta

Il Milan sta trovando quale ostacolo per Faivre del Brest, così ha cominciato a prendere seriamente in considerazione altre piste. A quelle rappresentate da Messias del Crotone e Ounas del Napoli, si aggiunge quella di Miranchuk svelata in anticipo da Calciomercatoweb.it.

‘Sky Sport’ conferma il forte interesse dei rossoneri per il trequartista russo, aggiungendo che Maldini e Massara hanno già presentato una offerta. L’operazione si presenta molto ardua, considerato che l’Atalanta non vuol privarsi del 25enne ex Lokomotiv Mosca.